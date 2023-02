Kaligtasan, benepisyo para sa mga manggagawa sa entertainment industry

Bago tayo tuluyang magpaalam nitong nakaraang linggo ay naipasa ng Kamara de Representante ang panukalang batas na ang layunin ay mabigyan ng proteksyon at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa sa entertainment industry.

Nang maipasa ng Kamara ang bill sa third and final reading ay agad na naibalita sa atin ng ating mga kaibigan sa Abante News Online. Binigyan nila ako muli ng pagkakataon na makapagsulat sa espasyong ito kahit tayo ay namaalam na dahil alam nilang malapit sa aking puso ang panukalang batas na ito.

Tayo ay nagpapasalamat sa Kamara de Representante sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez sa pag-apruba ng binansagang “Eddie Garcia Act” na ang makikinabang ay ang libu-libong miyembro ng entertainment industry sa bansa.

Tinawag itong Eddie Garcia Act dahil kung inyong matatandaan, nasawi ang batikan at beteranong aktor na si Manong Eddie Garcia noong 2019 ng magtamo ng mga neck and cervical fractures matapos na matalisod at matumba dahil sa mga nakahambalang na kable sa lugar ng shooting sa kanyang ginagampanang teleserye.

Ayon kay Speaker Martin, ang pangyayaring iyon ay nagsilbing isang “wake-up call” sa entertainment industry at Kongreso sa kakulangan ng proteksyon para sa mga nagtatrabaho sa entertainment industry.

Matagal ng binabalewala ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho sa entertainment industry. Hindi sinusunod ang mga karapatan sa trabaho at ang occupational safety and health standards sa industriyang ito na nag-aalay ng kasiyahan, libangan at impormasyon sa milyun-milyong Pilipino.

Mabuti na lamang at umaksyon na agad ang Kamara de Representante. Sinuportahan ng may 240 mambabatas ang pagpasa sa House Bill (HB) 1370 o ang Eddie Garcia Act sa layuning mapangalagaan ang kapakanan ng mga artista, talents, cameramen, crew at iba pang tauhan sa entertainment industry.

Sa ilalim ng bill, kailangan ng magkaroon ng kontrata sa pagitan ng employer at manggagawa o independent contractor bago magsimula sa proyektong gagawin. Nakasaad dapat sa kontrata ang job position at sakop nito, at mga detalye sa sahod, oras ng trabaho, pangangalagang medikal, board and lodging kung kailangan at iba pang mga kondisyon.

Dapat na 8 hours ang pagtatrabaho na maaring maiextend sa 12 hours, kasama na ang oras ng paghihintay sa set o lugar ng pagtatrabaho. Kapag lumagpas sa 8 hours ay dapat ng bayaran ng overtime pay ang manggagawa, ayon sa bill. Hindi rin dapat lalagpas sa 60 hours kada linggo ang pagtatrabaho.

Ang pagtatrabaho ng mga menor de edad ay dapat sumunod sa mga probisyon ng Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Law.

Ang sahod ng mga manggagawa sa entertainment industry ay hindi dapat bababa sa minimum wage. Nakapaloob din sa bill na dapat na may SSS, Pag-IBIG at Philhealh na mga benepisyo ang mga nagtatrabaho sa entertainment industry.

Nakasaad din sa bill na dapat tiyakin ng employer na sumusunod sila sa occupational safety and health standards, pangalagaan ang mental health, at pigilan ang sexual harassment sa lugar ng trabaho.

Itatayo rin sa ilalim ng panukalang batas ang Film, Television, and Radio Entertainment Industry Tripartite Council na siyang gagawa ng polisiya para sa industriya.

Ligtas na kapaligiran sa pagtatrabaho, pagkilala sa kanilang mga karapatan at mga benepisyo ang matagal ng hinihintay ng mga kaibigan natin sa entertainment industry. Sana ay matupad na ang LUNAS sa kanilang mga problema sa agarang pagpasa at pagpapatupad ng Eddie Garcia law.