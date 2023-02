Kahit may bagong sakit: Kris masaya, dadalawin ng manliligaw sa Tate

Ika-52nd birthday ni Kris Aquino nitong Valentine’s Day. At isang araw bago ang actual birthday niya, nag-post ito ng mahaba sa Instagram.

Kinuwento nito na nakahanap na raw sila ng place nila sa U.S. kunsaan, mas malapit sa hospital at may area na pwede siyang mag-isolate once na nagsimula na siya sa first cycle ng kanyang treatment by the end of February.

Nagpasalamat din si Kris dahil meron daw siyang support system, bukod sa alam niyang mga nagdarasal para sa kanya. Kabilang dito ang dalawa niyang anak na sina Joshua at Bimby at mga staff niya, old & new friends.

Pero may isang pasabog na naman ito na hindi pinangalanan. Halatang bumilib ito sa guy na talagang lilipad daw ng 13 hours para lang makasama siya sa Valentine’s Day at birthday niya.

Sey niya, “But you need to be a very determined man of your word to fly 13 hours each way to spend a few days with me on my birthday. For his effort I am grateful.”

So marami ngayon ang nag-aabang kung sino nga ang lalaking ito.

Pero may inopen din si Kris regarding her medical condition na scary red flag at unexpected reading sa latest result na hindi connected sa autoimmune condition niya.

Pero above all, grateful pa rin si Kris, lalo na sa lahat daw ng nagdarasal para sa kanya.

“Sa dami n’yong nagdarasal for me, kung umabot na kailangan ng mas aggressive na treatment (at a higher dosage its considered chemotheraph) imposibleng hindi tayo pagbibigyan ng ating Mahal na Ama.”

Ruru, Bianca forever na ang relasyon

Ngayong Araw ng mga Puso, hindi siyempre patatalbog ang Kapuso sweethearts na sina Bianca Umali at Ruru Madrid.

Talagang kung ang pagbabasehan ang pagmamahal na meron sila ngayon at ang mga pa-shout out nila sa isa’t isa, “forever” na talaga ang tinitingnan nila sa relasyon nila ngayon.

Sa Instagram post ni Bianca na picture ni Ruru, sey niya, “you and I, capturing memories we will treasure forever together.”

Si Ruru naman, ang caption sa picture ni Bianca, “Hope you know, I don’t want anybody else.”

Parehong ang larawan nila ay may hawak silang camera. Kaya pinag-uusapan din nilang talaga kung ano ang ipo-post nila. Surprise na lang ang caption.

Sa isang banda, unang beses na mapapanood na magkatambal sa isang teleserye sina Bianca at Ruru sa “The Write One” ng GMA Networks na posibleng ngayong March na rin ang pilot.