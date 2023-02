June Mar Fajardo iiwas madiyeta sa iskoring

Mga laro Miyerkoles: (MOA Arena)

3:00pm – Blackwater vs TNT

5:45pm – NorthPort vs SMB

NAPUTOL ang 5-0 start sa PBA Governors Cup ng San Miguel Beer nang matisod sa Converge 107-103 Sabado ng gabi.

Babalik ng MOA Arena ang Beermen (5-1) para bumalikwas laban sa NorthPort na wala pang panalo sa limang laro.

Kabuhol ng San Miguel sa tuktok ang FiberXers (5-1) at TNT (5-1) na toka ang Blackwater sa first game.

Hindi nakatulong sa SMB na fouled out si June Mar Fajardo kulang 3 minutes pa sa laro. Nagkasya lang ang six-time MVP sa 7 points mula sa apat lang na bitaw, bagaman may 10 rebounds, 3 assists at 3 blocks.

Sinubukang ibalik ni CJ Perez ang Beer pero kinapos.

Napakalamig ding 4 for 27 lang mula sa labas ng arc ang San Miguel, combined 0 for 10 sina sniper Marcio Lassiter at Simon Enciso.

Samantala, naglaro sa unang pagkakataon sa season-ending conference si Robert Bolick pero hindi naisalba ng kanyang 30 points ang Batang Pier sa 115-100 loss sa Ginebra noong Biyernes sa Pasay venue din.

Para makuha ang mailap na ‘W’ ay kailangan may bumak-ap kina Bolick at Kevin Murphy maliban kay Joshua Munzon. (Vladi Eduarte)