Jordan Heading, SBP plinantsa gusot

SASALI na sa Gilas Pilipinas practice si Jordan Heading matapos siyang nakipag-ayos sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP), ayon kay head coach Chot Reyes.

“Yes, he said he is coming. Unless may nagbago, I expect him to be here,” sabi ni Chot.

Nagkaroon ng gusot sa pagitan ng 6-foot-2 sniper at ng SBP matapos niyang pagdesisyunan na maglaro sa T1 League sa Taiwan kahit nakakontrata siya sa Gilas noong panahong iyon, kasalukuyan namang naglalaro sa Nagasaki Velca ng Japan B.League ang Filipino-Australian baller.

Bagaman wala pang garantiya na makakapasok sa Final 12 para sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers, sinabi ni Reyes na malaking tulong si Heading dahil sa kanyang shooting.

“Shooter. Wala tayong lights out shooter, and we’re still looking for that. We’ll see if he can work within the system and work with the players that we have,” sey pa ng coach. (Cyreel Zarate)