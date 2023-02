Iniwan ng dyowa

Napanaginipan kong iniwan daw ako ng boyfriend ko o fiance ko na ngayon. May 10 taon na rin ‘yung relationship namin kaya naman sobrang feeling ko siya na talaga dahil na rin sa tagal at dami ng mga pinagsamahan namin. Wala pa kaming exact date ng pagpapakasal pero nito lang e napanaginipan ko na iniwan niya ako. Wala namang pinagbago sa kanya. Ganun pa rin naman ‘yung pakikitungo niya. Pero ayun nga, hindi mawala sa isip ko ‘yung iniwan niya ko sa panaginip. Ano kayang ibig sabihin nun?

Rhea

Ang ating mga panaginip ay repleksyon ng ating deepest subconscious.

Ito ‘yung parte ng ating pag-iisip na hindi natin namamalayang nakakaapekto na pala sa ating mga kinikilos at nararamdaman.

Nagdadala naman talaga ng pangamba ang panaginip na makikita mong iniwan ka ng partner mo. Pwedeng maisip na premonition o pangitain ito ng posibleng maganap, pero mahalagang malaman mo na isa ito sa mga common dream ng mga nasa relasyon.

Hindi ibig sabihin na mangyayari na rin ito sa waking life o tunay na buhay.

Isa sa pwedeng maging interpretasyon nito ay pagkakaroon ng fresh start. Hindi ba’t kapag may umalis ay may darating din na kapalit. Ang panaginip na tungkol sa partner mo na nang-iwan sa iyo ay pwedeng metaphorical break up o simbolo lamang.

Pwede rin naman na may isang taong nagkuwento sa iyo ng hinanakit niya sa pag-ibig at naimpluwensyahan ka ng feelings niya.

Maaari rin na senyales ito na gusto mong magsimula na gawin ang mga bagay na hindi mo nagagawa nang mag-isa.

Ang pinaka hindi magandang pwedeng ma-conclude dito ay talagang hindi kayo okay at may issue na kailangan ninyong pag-usapan.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com