Higit 1,000 jin magsisipaan sa Smart-MVP Taekwondo

BAKBAKAN ang mga premyadong taekwondo jins sa Smart-MVP Sports Foundation- National CPJ (Carlos Palanca, Jr.) Taekwondo Championships sa Pebrero 18-19 sa Ayala Malls-Manila Bay sa Paranaque City.

Markado si Tokyo Olympics campaigner Kurt Bryan Barbosa sa tournament na inorganisa ng Philippine Taekwondo Association (PTA) at suportado ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Olympic Committee (POC) at Milo.

Tampok din sina 2022 Mexico World Championships quarterfinalist Dave Cea at Joseph Chua, maging sina Laila Delo at Baby Jessica Canabal pati na rin ang SEA Games multi-medalist na si Elaine Alora.

Lampas na sa 1,000 ang kumpirmadong lalahok sa Kyorugi (sparring) at Pomsae (Forms).

Ang Kyorugi ay magtatampok sa mga kategoryang senior, junior, cadet at grade school sa lalaki at babae, habang ang Poomsae ay indibidwal, team at mixed pair.

Magsisilbing tuneup ito sa mga miyembro ng Philippine Team na sasabak sa ATF Taekwondo Championships sa Marso 11-12 sa Ayala Malls, Manila Bay.

Bahagi rin ito ng serye ng qualifying meet para mapili ang mga fighter na makakasama sa Philippine Team na ipadadala sa iba’t ibang international events ngayong taon tulad ng World Championships, Asian Games, Asian Indoor Martial Arts Games (AIMAG), World Cadet Championships at Southeast Asian Games sa Cambodia na nakatakda sa Mayo 6-17. (Abante Sports)