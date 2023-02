Gel Cayuna suwabe mga set, Cignal HD binugbog Akari

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

KUMUNEKTA ng malinaw na atake at matibay na floor defense ang Cignal HD Spikers upang makuha ang unang panalo mula sa mahusay na pagmamando ni Maria Angelica “Gel” Cayuna upang paiyakin ang Akari Power Chargers sa Araw ng mga Puso, 25-23, 25-20, 25-14, sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference, Martes, sa Smart Araneta Coliseum.

Kumarga ng 21 excellent sets ang 24-anyos na playmaker kasama ang apat na puntos at walong excellent digs upang pagbidahan ang unang panalo ng 2022 Reinforced Conference runner-up.

Kumamada naman si team captain Rachel Anne Daquis ng 11 puntos mula sa walong atake at tatlong blocks, kaantabay ang pitong excellent receptions.

Umalalay sa HD Spikers sina Roselyn Doria na may siyam puntos, Frances Molina na may walo, at tig-pitong puntos nina Claudine Troncoso at Ria Meneses.

“Sa training naman talagang naging masinop kami sa mga ganung crucials, kaya nagagawa namin hanggang dulo. Tina-trabaho namin iyung kulang sa last two games namin,” pahayag ni Cayuna.

“Personally, pinapanood ko iyung mga highlights na kaya kong gawin, binalikan lang namin kung saan kami humuhugot ng lakas, kaya binalikan lang namin talaga,” dagdag ng dating Far Eastern University playmaker.

Matapos mangapa sa unang set ng HD Spikers kasunod ng dikitang laro na kinakitaan ng maraming error ng bawat koponan, naging mas pursigido sa ikalawang set ang Cignal higit na sa dulong parte sa tulong nina Daquis, Meneses at Molina upang maitulak ang 2-0 kartada.

Lumayo naman nang husto ang Cignal sa third set nang magpatuloy ang magandang pamamahagi ng bola ni Cayuna upang mabigyan ng malinis na atake ang mga hitter nito, habang patuloy sa malilinaw na salo sa depensa ang trinabaho ng HD Spikers patungo sa kanilang unang panalo sa tatlong laro. (Gerard Arce)