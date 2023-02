Food rider hinabol snatcher, sinaluduhan ng LGU

Wala namang sini-sino ang pagtulong sa ating kapwa, gaya na lamang ng isang food delivery rider sa Iloilo na ‘di nag-atubiling tumulong sa lola na nadukutan ng bag!

Siya si Levy Marl Bañez, 31-anyos, isang grab driver tubong- Brgy. Nabitasan, Lapaz, Iloilo City.

Pagkukwento ni Levy sa Abante News, “May senior citizen na sumigaw ng “snatcher” nagkataon na nasa area din ako kasi my delivery ako. Dumaan sa gilid ko nka bike na lalaki my sukbit na bag. Hindi nako nagdalawang isip at hinabol ko. Nakuha ko ‘yung bag at sinauli sa may ari.”

Para sa kanya ay simpleng pagtulong lang naman ito kaya naman hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng pagkilala ng Iloilo City Government kung saan nakatanggap siya ng Certificate of Commendation at cash reward.

“Ilonggos truly care for the welfare of one another! With the heroic act of kindness of a grab driver risking his life to retrieve a stolen item, we turned over a Certificate of Commendation and cash as a reward for his bravery,” saad ng kanilang City Mayor sa speech nito.

Bukod dito, pinarangalan din siya ng Certificate of Appreciation mula naman sa Iloilo City Police Office (ICPO).

Masaya rin umano ang kanyang pamilya. Halo-halong tuwa at kaba ang kanilang naramdaman sa ginawang good deed ni Levy. Tuwa dahil may natulungan siya at kaba dala ng takot na baka siya’y balikan ng naturang snatcher.

Sa kabilang banda, nagbigay naman ng message si Levy para sa mga taong gumagawa pa rin ng ‘di maganda, aniya, “Sana magbago na sila. Lahat tayo my kakayahan magtrabaho. Hindi pa huli ang lahat my oras pa magbago.”

Talaga namang lodi ang kelot food rider na ito. Nawa’y magsilbi itong inspirasyon upang dumami pa ang mga taong handang tumulong sa ibang tao sa oras ng pangangailangan anuman ang iyong estado sa buhay. (Moises Caleon)