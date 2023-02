Dambuhalang blue marlin nahuli sa Cagayan

Laking gulat ng isang mangingisda ng mahuli nito ang dambuhalang blue marlin sa Cagayan.

Ang nasabing isda ay nahuli ni Jhong Ignacio mula Sta. Ana, Cagayan kasama ang ilan niyang kaanak. Ayon sa Facebook post ni Jayron Tabag Ignacio II na anak ni Ignacio, nasa 215 kilos ang bigat ng nahuling blue marlin ng kaniyang ama.

“Thank you papa Gsa blessings nanaman po na natanggap namin sayo. # the legendary fisher man. Papa jhong at mga kapatid kogod blessed lagi sa inyo. 215 klg BLUE MARLIN,” saad nito sa kaniyang Facebook post kalakip ang mga larawan ng isda.

Makikita sa mga larawan na kahit higaan pa ito ng isang tao ay mas malaki pa rin ito doon! Sa huli ay hinati rin ang dambuhalang isda kasama ang dalawa pang mas maliit na blue marlin.

Ayon kay Jhong Ignacio, biyaya ang pagkahuli niya sa naturang isda dahil ang mga pinagbentahan nito ay ginamit niya upang bumili ng mga gamit sa kanilang bahay pati na rin ang pagkain. Dagdag pa ni Ignacio, tatlong taon na ang nakakaraan, may nahuli rin siyang blue marlin na mas malaki pa umano rito sa kaniyang nahuli ngayon. (MJ Osinsao)