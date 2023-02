Dahil kay Jak: Barbie, David shipper imbiyerna, dismayado

Dahil sa tambak na work, in-advance na nina Barbie Forteza, Jak Roberto ang Valentine’s date nila, ha! Hindi na nga sila sumabay sa gabi ng Feb. 14, na kung saan ay palagi ngang puno ang mga restoran, at kung ano-ano pang lugar, dahil sa mga magdyodyowa na nagla-loving-loving.

Punong-puno ng pag-ibig ang mga larawan nina Barbie, Jak, ha!

“Buti na lang nagawan natin ng paraan today Madam! Muntik pa ‘di matuloy. Happy Valentine”s Day mahal ko! I love you so much!” sabi ni Jak.

“The stakes are high, the water’s rough. But this love is ours. Happy Valentine’s Day!” sabi naman ni Barbie.

Siyempre, super kilig ang mga kaibigan nilang artista, na panay nga ang tukso sa dalawa, na dapat mag-propose na si Jak kay Barbie.

Pero, dismayado naman ang mga fan na matindi ang pantasya, ilusyon na magiging sina Barbie at David Licauco, ha! Dahil nga sa ‘Maria Clara At Ibarra’ ay nabuo ang FiLay (Fidel at Klay), at siyempre, marami ang hopia na sa tunay na buhay ay magiging sila rin.

Kaloka lang na tila wasak na wasak ang mga puso nila dahil sa lambingan nina Jak at Barbie sa IG, ha!

Heto nga ang chika nila:

“Pangit mong ka-bonding Jak!”

“Good luck na lang sa inyo ni Barbie. Hindi lahat ng fans gusto kayo. Mas bet namin si David. Lahat nasa kanya na. Guwapo, mayaman, at may standard na long term goal. Ewan ko sa iyo.”

“Mas magandang i-ship na lang si David sa iba. Hindi katulad ni Barbie, alam na kasagsagan ng FiLay, sisingitan ng flex nila ni Jak.”

“Nakakadismaya lang. We understand na may real boyfriend si Barbie. Pero dapat i-private muna mga ganap sa kanila ni Jak. ‘Yung hype ng fans nawawala sa ganiyan. Consider rin sana feelings ng mga fans. Disappointed ako. Sana private muna sila.”

“Sana priority muna ni Barbie ang career niya. Ang bata pa niya para magseryoso sa relasyon.”

“Hahaha kaya wag na kayong mag-invest sa mga love team na ‘yan. Masasaktan lang kayo sa reality.”

Well, mahirap talagang ihiwalay ang personal na buhay ng mga artista sa mga buhay nila sa harap ng kamera. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, nakasanayan na talaga ng mga fan na kapag magka-love team, dapat magdyowa rin in real life. (Rb Sermino)