Chippendales level? Daniel, Joshua, Zanjoe itotodo paggiling sa ‘G Kapamilya’

Lalong nasabik ang mga kababayan natin sa Barcelona, Milan, Abu Dhabi, dahil sa rebelasyon ni Joshua Garcia.

“Nagpaturo kami sa G-Force. May performances na mangyayari!” sabi niya.

Lalo ngang nakiliti ang imahinasyon ng mga fan, dahil sa chika ni Joshua na may pasabog na performances daw sila nina Zanjoe Marudo, Kathryn Bernardo, Daniel Padilla para sa “G! Kapamilya” ng ABS-CBN.

“Naku, sana Chippendales level, ha! ‘Yung tipong giling nang giling habang nakahubad! Hahahaha!” ilusyon na sabi ng ibang mga fan.

Sa exclusive video na “The Rock and Rollin’ Road to ‘G, Kapamilya!’” sa Star Magic YouTube channel, kinuwento nila kung gaano sila ka-excited na makita ang mga Kapamilya fan sa Barcelona, Milan, Abu Dhabi.

Kuwento nga ni Daniel, na all-out ang paghahanda nila to make sure na mabigyan ng magandang show ang mga Kapamilya abroad.

“It’s been awhile since nagkaroon kami ng show abroad, Tapos makakasama pa namin ‘yung barkada namin so we’re very, very excited kasi siyempre ibang-iba ‘yung timpla, ibang-iba ‘yung chemistry namin lahat,” chika pa ni DJ.

Umarangkada na nga sa rehearsal ang grupo, at meron pa raw silang live band na makakasama. Para nga sa kanila ay hindi trabaho ang gagawin nila dahil para lang silang nagha-hang-out, kaya todo sa saya.

“Masarap silang kasama kahit ako ‘yung only girl dito. Feeling ko sobrang safe ko kasi nandiyan si DJ, nandiyan silang dalawa (Joshua at Zanjoe). We want to give them a show worth their time and of course, very memorable kasi ngayon lang kami nagsama-sama,” sabi pa ni Kath.

Chika naman ni Zanjoe, “Ito ‘yung way na makapagpasalamat kami sa mga Kapamilya na sumuporta pa rin kahit na maraming nang napagdaanan nitong mga nakaraang taon. Nandiyan pa rin sila kaya hinanda talaga namin ang sarili namin para makapagpasalamat sa kanila ng harap-harapan.”

Siyempre, extra special kina Kath, DJ, Joshua ang Barcelona dahil ang dami nilang memories na nabuo doon noong nag-shoot sila ng “Barcelona: A Love Untold.”

“Sa lahat talaga ng out of the country excited talaga ako. Tapos ngayon kasama ko pa ‘yung barkada ko and excited ako sa activities na pwede naming gawin doon,” sey ni Josh.

At ang bongga dahil ngayon pa lang, sold out na sa Abu Dhabi ang pinakamahal na Platinum tickets. Gold at Silver tickets na lang ang maaring bilhin sa https://solo.to/gkapamilya.

Ang “G! Kapamilya” international tour ay magaganap sa Marso 11, 12, at 18 sa Barcelona, Milan, at Abu Dhabi. (Rb Sermino)