Cemex nalugi kahit may Build program

Tumumal ang benta ng semento ng Cemex Holding­s Inc. noong nakaraang taon sa kabila ng Build Build Build na programa ng administrasyong Duterte at ng Build Better More ng administrasyong Marcos Jr. na nakatutok sa infrastructure.

Ayon sa disclosure ng kompanya sa Philippine Stock Exchange, lumiit ng 2% ang benta nito nung 2022 sa P20.57 bilyon mula sa P20.89 bilyon nung 2021. Kung base naman sa dami ng semento ang usapan, sinabi ng Cemex na kumonti ng 10% ang nabenta nitong semento dahil mababa ang demand at marami ding hamon sa industriya.

Sabi ng Cemex, mas mahal ang presyohan ng semento nito nung nakaraang taon kumpara sa 2021 at noong fourth quarter dahil nagmahal ang mga gastos nito tulad ng sa fuel, kuryente, at transportasyon. Ngunit, sinabi ng Cemex na buma­ba naman ng bahagya ang presyohan nito noong fourth quarter dahil nagbigay ito ng mga discount at rebates.

Sabi ng Cemex, nalugi ito ng P1 bilyon noong 2022 dahil nagkaroon pa ito ng foreign exchange loss na P934 milyon. (Eileen Mencias)