Barangay kagawad, 1 pa isinelda sa droga

Arestado ang isang barangay kagawad at kasama nito matapos mabitag sa ikinasang buybust operation ng Special Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station

Dahil sa nakumpiskang 5.5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P37,400, dinakip at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Kagawad Dolores Cuneta ng Barangay 40, Zone 5 sa Pasay City at Chemare Pineda.

Ayon kay Pasay City Police Station acting chief PCol. Friolan Uy, dinakip sila ng mga operatiba ng Special Drug Enforcement Unit ng Pasay Police Station nang makaiskor sa kanila ng shabu ang isang pulis sa ikinasang drug buy bust operation ni SDEU OIC PSMS Jonathan Bayot sa 2494 Park Ave., Barangay 40, Zone 5 pasado alas-otso ng gabi.

Nasamsam din sa mga suspek ang ginamit na boodle money na walong tig P1,000 at original na P500 bill na ginamit sa naturang operasyon.(Betchai Julian)