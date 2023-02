Ang OA mo Kamote Pie – Darryl Yap

Sa chikahan kay Cherry Pie Picache pagkatapos ng open forum ng pelikulang ‘Oras De Peligro’ sinabi niyang hindi naman personal ang galit niya o wala naman siyang galit kay Direk Darryl Yap.

“Nililinaw ko lang, walang personalan. It’s just that ‘yun lang, I’m just making a stand. ‘Yun lang.

“We’re in a democratic country, whatever expression you wanna do, however you wanna use it, pero `yun lang. Actually tanong `yon.

“Sana huwag siyang magalit sa akin,” sabi pa ni Pie.

At siyempre, as expected, hindi pinalampas ni Direk Darryl, ang chika na `yon ni Cherry Pie. At agad-agad nga ay sinagot niya punto por punto ang argumento ni Cherry Pie.

Heto nga ang resbak ni Direk Darryl:

“Aking reaksyon tungkol sa pahayag ni Ms. Cherry Pie Picache.

“Tinatanong po ni Miss Cherry Pie Picache kung may konsensya pa raw ba ko dahil sa mga Marcos films na ginagawa ko.

“Sasagutin ko po ang tanong nya, ng dalawang tanong.

“1. Alin kaya sa eksena sa #MAIDinMALACAÑANG at #MARTYRorMURDERER ang hindi totoo, napanood na ba niya ang #MIM, kasi ang #MOM ineedit ko pa. Ano sa loob ng mga gawa ko ang kasinungalingan?

“2. Napakahusay umarte ni Miss Cherry Pie, pero ngayon lang ako parang na-OA-yan sa kanya (actually pangalawa na pala ito, una nung umiyak siya sa kampanya ni Leni at para siyang CEO na isang pyramiding company na sumisigaw ng ‘Manghikayat kayo!’)

“Ito, seryosong tanong Miss.

“Napanood ko kasi kung paano mo pinatawad ang pumatay sa Nanay mo, ang pagsabi mo ng magagandang bagay patungkol sa pangtanggap at pagbibigay katwiran sa mismong kriminal na pumatay sa Nanay mo — naisip ko, ‘yung pumatay sa nanay mo, nayakap mo’.

“Sigurado kang may kabutihan sa kanya.

“Ako, na gumagawa lamang ng pelikula (na dahilan kung bakit kayo may pelikula) ako ang tinatanong mo kung may konsensya?

“At ‘wag po kayong mag-alala; wala naman po akong deklarasyon na gusto ko kayong makatrabaho. #KAMOTEpie.

“Maraming salamat. #mom

March 1.”

Oh, well….