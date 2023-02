3 Viva Hot Babes nabiktima rin! Osang binudol sa ‘project for sale’

Arestado ang isang big-time scammer na responsable umano sa government position at government project scam kung saan nakapambiktima ito ng milyon-milyong pisong halaga sa kanyang mga biktima na nais magkaroon ng posisyon at magkaroon ng malalaking proyekto sa gobyerno kapalit ng malaking halaga sa isinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG).

Sa press conference ng CIDG kahapon sa Camp Crame, kinilala ni CIDG Director Brig. General Romeo Caramat ang suspek na si Edward Diokno Eje, nasa hustong gulang, ito ay nadakip ng mga tauhan ng CIDG nitong Lunes sa 31st Street sa BGC, Taguig City matapos ang sumbong ng mga tauhan ng Office of the President na nanutok ng baril sa nasabing lugar.

Si Eje ay gumagamit ng mga maiimpluwensiyang politiko katulad nina Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., Bise Presidente Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin, at Department of Interior and Local Government Benhur Abalos Jr.

Ayon pa kay Caramat, matapos malaman ang pagkakaaresto sa suspek ay sumugod ang mara­ming complainant ng suspek sa tanggapan ng CIDG kabilang ang ilang malalaking negosyante na hindi na nagpabanggit ng pangalan gayundin ang ilang artista katulad ng sexy actress na si Rosana Roces at Viva Hot Babes Gwen Garci.

Napag-alaman na aabot mula sa P1 milyon hanggang P300 milyon ang nakuha ng suspek sa mga kanyang biktima kung saan inalok sila nito ng posisyon sa gobyerno at malalaking proyekto sa gobyerno kapalit ng malaking halaga.

Ayon kay Roces, inalok siya ng suspek ng kontrata para siya ang humawak ng buong manpower maintenance sa isang building sa Parañaque kapalit ng P8 milyon pero ang naibigay lang muna na cash ay P3.5 milyon pero walang kontratang dumating sa kanya.

Tatlong Viva Hot Babes din ang naloko ng suspek kabilang sina Gwen Garci, Maui Taylor at Jen Rosendal. Ayon kay Garci na dumating sa prescon, inalok sila ng suspek na mag-invest sa horseracing at kinuhanan sila ng tig-P1 milyon ng suspek subalit katulad ng iba ay naloko din sila ng suspek.

Gayundin ang isang pang aktres na si Geneva Silva na inalok ng suspek ng project na alcohol sa Department of Health (DOH) noong 2020 sa halagang P3 milyon.

Ayon naman kay Atty. Kristoffer Purisima, abogado ng ilang malala­king negosyante na inalok ng suspek ng posisyon sa gobyenro kapalit ng malaking halaga na kinausap umano ng suspek ang kanyang kliyente ng posisyon sa gobyerno kapalit ng malaking ha­laga.

Sabi naman ni Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) Undersecretary Gilbert Cruz, aabot sa P200 milyon hanggang P300 milyon ang nakulimbat ng suspek sa kanyang mga biktima. (Edwin Balasa)