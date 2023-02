2 Chinese national, Pinay timbog sa P6.8M shabu, tsongke, ecstasy

Dalawang Chinese national at kasabwat umano nilang Pinay ang dinakip ng mga awtoridad matapos makumpiskahan ng higit sa P6 milyon halaga ng hinihinalang shabu, marijuana at ecstasy sa ikinasang buy bust operation sa Bonifacio Global City sa Taguig City nitong Lunes.

Inilatag ng Regional Drug Enforcement Unit (RDEU), Taguig at Pasay police ang buy-bust operation sa parking lot sa The Fort Strip sa 26th st., sa kanto ng 7th Avenue, Barangay Fort Bonifacio, Taguig City bandang alas 10:30 ng gabi laban sa mga suspek na sina Kun Yang, 26 anyos at Yang Tao, 29 anyos na kapwa miyembro umano ng Yang Drug Group na nago-operate sa mga lungsod ng Taguig, Muntinlupa, Pasig at Pasay.

Sa ulat, pinamumunuan ng isang ‘Lao Fan’ ang nasabing grupo.

Kasamang nadakip sa operasyon ang Pinay na si Faith Suñiga, 18 anyos.

Inaresto ang mga ito matapos makaiskor sa kanila ang poseur buyer ng isang kilo ng habu na nakalagay sa dilaw at berdeng plastic bag gamit ang P1.2 milyong boodle money.

Kabilang din sa nakumpiska sa mga suspek ang isang plastic sachet na naglalaman ng 9.5 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana, 62 tableta ng ecstasy at 38 piraso ng hinihinalang Chinese Magoo/Magu na abot sa P6.8 milyon ang halaga.

Kinumpiska rin ng mga awtoridad ang dalawang sasakyan ng mga suspek na silver gray Mitsubishi Montero na may plakang NAP-4683 at silver gray Mitsubishi mirage na may conduction sticker Y1 U357 na ginamit sa pakikipag-transaksyon sa mga pulis.

Nasa kustodiya na ng RDEU-NCRPO ang mga suspek habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002.(Betchai Julian)