Walastik sa bilis! Tell Bell panis mga karibal

SINISIW ni Tell Bell ang mga nakatunggali matapos manalo sa 2023 Philracom “3-Year-Old Stakes Race” na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Sinunggaban agad ni Tell Bell ang unahan sa largahan at kampante nitong binabaybay ang pista hanggang sa rektahan.

Dahil walang masyadong nakadikit sa anak nina Sakima (USA) at Don’t Tell Ella (AUS) na si Tell Bell ay magaan nitong nasungkit ang panalo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuo ni chairman Reli De Leon.

Sinakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez, nirehistro ni Tell Bell ang tiyempong 1:26.2 minuto sa 1,400-meter race.

Tinawid ni Tell Bell ang meta na may pitong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Prime Billing.

Mula sa Bell Racing Stable, hinamig ng winning horse owner ang premyong P720,000 sa panalo ni Tell Bell habang nasikwat ng owner ni Prime Billing ang second place prize na P270,000.

Tersero si Glamour Girle na may premyong P150,000 habang P60,000 ang ibinulsa ng may-ari ng pumang-apat na si Melania. (Elech Dawa)