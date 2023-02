UST coach Pido Jarencio binasbasan ng mga Pari

PORMAL nang tinaggap ang pagbabalik ng beteranong chief tactician na si Alfredo Lorenzo “Pido” Jarencio ng mga Dominikanong Pari ng University of Santo Tomas sa isinagawang ‘welcome lunch’ na ginanap sa Father’s Residence sa UST Central Seminary Building.

Sa inilabas na post ng official publication ng UST na ‘The Varsitarian’, nakaroon ng pagsasalo sa pagitan ng mga kaparian ng unibersidad at mga miyembrong bubuo sa coaching staff ni Jarencio para sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) season.

“The Dominican fathers of UST welcome Tigers head coach Pido Jarencio back to UST with a luncheon at the Ecclesiastical Faculties Father’s Residence Building on Monday, Feb. 13. Members of the new Tigers management team and Jarencio’s coaching staff were also present,” ayon sa Facebook post.

Kabilang sa coaching staff ni Jarencio sina Letran Knights head coach Bonnie Tan, gayundin ang mga datihang manlalaro na sina Japs Cuan, Jeric Fortuna at Lester del Rosario.

Ayon sa report, nagkasundo na ang pamunuan ng UST at ang San Miguel Corporation (SMC) na tumulong sa basketball program ng unibersidad.

Nitong nagdaang 98th season ng NCAA men’s basketball ay nakuha ng Letran Knights sa paggabay ni Tan ang three-peat title, kung saan naging malaking tulong ang suporta ng SMC sa pamumuno ni sports director Al Francis Chua, na nagtapos at naglaro para sa UST sa UAAP.(Gerard Arce)