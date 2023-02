Syrian filmmaker namatayan ng 13 kapamilya sa lindol

Para sa Syrian director na si Fadi Al-Halabi, ‘the show must go on’ kahit nagdadalamhati ang kanyang puso dahil sa pagkasawi ng 13 niyang kapamilya na nadaganan ng buhay sa tumamang lindol sa Turkey at kanilang bansa noong nakaraang linggo.

Dumalo si Al-Halabi sa screening ng kanyang Oscar-nominated film na ‘Last Men in Aleppo’ na ginanap sa isang unibersidad sa Idlib, Syria nitong Linggo kung saan ay inihayag niyang nawalan siya ng 13 kapamilya dahil sa lindol.

“My family is Gone. O God, my family died, my support and strength died. 13 moons went to heaven,” ayon pa sa film maker sa isang post sa Facebook.

Si Al-Halabi rin ang cinematographer para sa Oscar-winning short film na ‘The White Helmets,’ at Oscar-nominated documentary na ‘Last Men in Aleppo’.

Sa ulat, umabot na sa 34,179, katao ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Turkey at Syria nitong Pebrero 6.