Robin, Kamara ‘di susuko! Marcos sinupalpal Cha-cha

Wala sa listahan ng mga prayoridad ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Charter change o Cha-cha.

Sa panayam ng media dele­gation sa pangulo habang pauwi sa Pilipinas mula sa Japan nitong Linggo, sinabi nitong mas maraming kailangang tutukan at gawin sa halip na pagpapalit sa 1987 Constitution.

Naniniwala si Pangulong Marcos na kaya namang makamit ng gobyerno ang adhikaing mapaangat ang ekonomiya na hindi kailangang baguhin ang ilang probisyon ng Konstitusyon.

“It’s not a priority for me because maraming ibang kailangang gawin eh. Maraming kailangan – there are so many different – there are so many other things that we need to do first that we can still – we can achieve kung makukuha naman natin ‘yung gusto but within the present – the present constitutional – the way the constitution is written,” anang pangulo.

“I think the attempt is – the reason that it’s being talked about is because of the econo­mic provisions. Gusto nga natin magkaroon ng investment kung minsan sagabal ‘yon. Alam naman ninyo ‘yong mga issue diyan, ‘yong mga ownership, appropriation, ownership ‘yong mga ganoon. But for me, lahat itong mga pinag-usapan kaya nating gawin na hindi palitan ang Saligang Batas,” dagdag ng pangulo.

Tiniyak naman ni Senador Robin Padilla na isusulong pa rin niya ang Cha-cha kahit hindi ito binasbasan ni Pangulong Marcos.

“Nakakalungkot lamang po na kung walang pag-amyenda sa mga economic provision, tunay na hindi mararamdaman ng mga ordinaryong manggagawa ang pag-unlad, una ng Inang Bayan at pangalawa, ang pag-asenso ng kanilang buhay,” ani Padilla.

Sinabi naman ni Cagayan de Oro City Rep. Rufus Rodriguez, chairman ng House committee on constitutional amendments na itutuloy pa rin niya ang public dialogue tungkol sa pagsusog ng Konstitusyon. (Aileen Taliping/Dindo Matining/Eralyn Prado/ Billy Begas)