Rianne Malixi handa sa Queen Sirikit Cup

ISANG linggo pa bago ang bakbakan sa 12-team Queen Sirikit Cup o 43rd Amateur Ladies Asia-Pacific Invitational Golf Team Championship sa Pebrero 20-24 sa Masters Course ng Manila Southwoods sa Carmona, Cavite.

Pero nagpahayag na ng kahandaan ang isang miyembro ng national team na si Rianne Mikhaela Malixi, ang 15-anyos na golf prodigy na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.).

“I’m training hard on my approach and putting the past two weeks,” lahad ni Malixi nitong Linggo, ngayo’y No. 2 sa AJGA (American Junior Golf Association) rankings pagkapanalo ng dalawang torneo noong isang taon.

“The Masters is a long course, so I will rely on my approaches in mid- to long iron.”

Hinirit pa nang umangat din sa career-high No. 138 sa world amateur rankings, na may mahusay silang coaches ng PH teammate na sina Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson at Lois Kaye Go, na pinagpaliban muna mag-pro upang pagsilbihan pa ang bansa sa nalalapit na torneo.

Karibal ng ‘Pinas dito ang defending champion Japan, South Korea, Taiwan, Thailand. China, Indonesia, Hong Kong, India, Malaysia, New Zealand at Singapore. (Ramil Cruz)