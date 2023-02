Randy, Martin saludo: Zsa Zsa walang kupas ang kaseksihan, kagandahan

Emosyonal na nagpasalamat si Karylle sa nanay niyang si Zsa Zsa Padilla sa 40th anniversary tribute para dito sa “ASAP Natin ‘To” noong Linggo (Pebrero 12).

“Thank you for not hiding me,” maluha-luhang sabi ni Karylle sa kanyang ina matapos niyang ibahagi na sumalang agad ito sa showbiz matapos siya nitong ipanganak noong 16-anyos pa lamang ito.

“Never. Never thought of that,” sagot naman ni Zsa Zsa kay Karylle.

“I’m so senti for my mom. You know naman na she’s an introvert but she has so many good friends. And ‘ASAP’ made such a beautiful special for your 40th [anniversary],” chika pa rin ni Karylle.

Naantig din sina Martin Nievera, Gary Valenciano, Regine Velasquez, at iba pang mga singer sa naging pag-uusap ng mag-ina. Bahagi ang mga ito sa tribute performance para sa Divine Diva.

Nagbahagi rin ang mga ito ng mensahe para kay Zsa Zsa.

“I wouldn’t be here if not because of you. You helped me, you supported me, all the way when were kids,” pahayag ni Gino Padilla, na pinsan ni Zsa Zsa.

Nag-throwback din si Randy Santiago kung paano sila nagkatrabaho ni Zsa Zsa noong papasimula pa lamang sila sa showbiz.

“It’s been 40 years. Hanggang ngayon stunning and beautiful ka pa rin,” sabi nito kay Zsa Zsa.

“There’s only one Zsa Zsa Padilla. When you hear that velvet voice, you know that she’s divine,” sey naman ni Martin.

Sinorpresa din si ZsaZsa ng kanyang partner na si Conrad Onglao sa “ASAP” stage.

“I just wanted to congratulate you for being in this industry for 40 years… I love you and you have my utmost respect, support…” mensahe naman ni Conrad. (Rb Sermino)