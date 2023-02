Produkto ng Japan trip ni PBBM: P708B puhunan, 24K trabaho pasok sa ‘Pinas

Naging mabunga ang biyahe ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Japan matapos na bumalik ito ng bansa nitong Linggo ng gabi, dala ang $13 bilyong halaga ng mga kasunduan na nakatakdang magbigay ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino.

“Coming back, we carry with us over $13 billion in contribution and pledges to benefit our people, or create approximately 24,000 jobs and further solidify the foundations of our economic environment,” pahayag ng presidente.

Ganap na alas-7:00 ng gabi, Linggo, nang lumapag ang flight PR 001 lulan ang pangulo at ang delegasyon ng Pilipinas sa Villamor Airbase.

Sinabi ni Pangulong Marcos na nangako ang Japan na magbigay ng mga pautang sa pagpapaunlad para sa North South Commuter Railway para sa Malolos-Tutuban at ang North South Commuter Railway Project Extension na may kabuuang kabuuang JPY 377 bilyon, na humigit-kumulang US$3 bilyon.

Binanggit din ng pangulo ang pagkumpleto ng mga proyektong ito, kasama ang iba pang malalaking proyektong Official Development Assistance (ODA) tulad ng Metro Manila Subway Project at marami pang iba sa buong bansa “ay inaasahang magsasalin sa mas magandang buhay para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pinabuting pagpapadali ng ang paggalaw ng mga tao, kalakal at serbisyo.”

Ipinagmalaki rin ng pangulo ang kanyang makasaysayang bilateral na pagpupulong kasama si Japanese Prime Minister Fumio Kishida, na inilarawan niya bilang isang bagay na “nakatali sa mga pinahahalagahan at karaniwang adhikain para sa ating mga mamamayan.”

Pinatibay din ng Pilipinas at Japan ang kanilang ugnayan sa depensa at seguridad, kooperasyon sa agrikultura at information and communications technology (ICT), sa paglagda ng mga bilateral na kasunduan na “nagbibigay ng balangkas para sa pinahusay na mutually-beneficial collaborations sa maraming lugar.”

Karangalan din ng pangulo na magkaroon ng imperial audience kasama ang kanilang mga majesties, na sina Emperor Naruhito at Empress Masako. (Aileen Taliping/Prince Golez)