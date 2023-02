PH tutulungan mga nilindol sa Syria

Tutulong ang Pilipinas sa Syria para sa mga nabiktima ng magnitude 7.8 na lindol.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa media delegation habang sakay ng PR001 pauwi sa Pilipinas nitong Linggo.

Ayon sa pangulo, hindi lamang ang Türkiye (Turkey) ang tinamaan ng malakas na lindol noong February 6, 2023 kundi pati na rin ang Syria kaya tinitingnan aniya ng gobyerno kung ano ang maaring maipaabot na tulong.

Batid aniya kung ano ang kalagayan ng Syria bago pa man tinamaan ng malakas na lindol kaya umaasa siyang matulungan ang mga mamamayan nito.

“I’m trying to find a way kasi hindi lang naman Turkey ang tinamaan. Syria pati. At alam naman natin ang kalagayan sa Syria hindi siya napakaganda. That’s why I’m hoping that we will be able to do something to help them,” anang pangulo. (Aileen Taliping)