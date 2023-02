PBBM may plano sa Valentine’s Day

May plano na si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. kung paano ipagdiwang ang Araw ng mga Puso o Valentine’s Day.

Natanong ng media ang pangulo habang pauwi sa Pilipinas sakay ng PR001 nitong Linggo ng hapon mula sa Japan kung ano ang plano nito sa araw ng mga puso.

“Good thing you reminded me. I have to do something. Oo nga Va­lentine’s Day na naman. Aba ang bilis ng panahon. Oh, gosh. Do I have any plans? I do now,” nangingiting pahayag ng Pangulo.

Gayonman, hindi na nagbigay ng detalye ang presidente kung ano ang gagawin ngayong Valentine’s Day.

Samantala, sa kabila ng abalang schedule ni Pangulong Marcos sa kanyang limang araw na working visit sa Japan, sinabi nitong nakapamasyal sila ng maiksing oras sa labas ng Tokyo pero agad din silang bumalik dahil sa mahigpit na schedule ng mga pulong nito. (Aileen Taliping)