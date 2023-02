Pagkalkal sa mga nag-resign na general, colonel uusad na

Magsisimula nang kalkalin ng five-man advisory group ang rekord ng mga general at full-fledged colonel na kumasa sa resign call ng Department of the Interior and Local Government (DILG) at hinihinalang sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., nagpulong na sila ng komite na binubuo nina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, dating Office of the President adviser on military affairs Undersecretary Isagani Nerez at dating Court of Appeals (CA) Justice Melchor Sadang bago pa siya humarap sa press conference kahapon.

Kabilang aniya sa mga unang gagawin ng komite ang paglalatag ng house rules para sa pagsusuri sa mga heneral at colonel, mga diskarteng gagawin para matapos ito sa loob ng tatlong buwan gayundin ang panukalang pagsasantabi sa lifestyle check dahil ang pakay lang nila ay ang pagkakadawit ng mga ito sa droga.

Dagdag ni Azurin, bukod sa impormasyon mula sa Intelligence Group ay may mga patunay na dokumento rin sila sa mga kasong isinampa laban sa ilang opisyal na nag-operate sa kampanya kontra ilegal na droga sa bansa.

Gagamitin din aniyang basehan ang estado ng mga iniimbestigahan nilang kaso kabilang dito ang mga nadismis ng korte dahil sa teknikalidad. ­(Edwin Balasa)