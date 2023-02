Madalas bumagsak sa exam

College student po ako at ngayon ay malapit na ‘yung mga exam namin para na rin sa graduation. Ngayon, ilang beses ko nang napanaginipan na nag-fail daw ako sa exam. Hindi ko alam if nago-overthink lang ako or what. May pinapahiwatig ba tong panaginip ko? Salamat po.

Gabby

Ang mga panaginip na tungkol sa pagbagsak sa anumang uri ng exam at senyales na may natatago kang feeling na insecurity, takot, o kaya naman ay pangamba.

Posibleng sa ngayon, hindi umaaayon sa iyong panig ang mga nangyayari at napapaisip ka na kung dapat mo pang ituloy ang mga plano mo.

Nagsisilbi ang panaginip na ito bilang paalala na magpokus ka sa iyong goals para ma-achieve mo ito.

Makakatulong kung babawasan mo ang anxiety sa pamamagitan ng paunti-unting hakbang. Huwag magmamadali para hindi ka masaktan kapag nagkamali ka.

Hindi ibig sabihin na nag-fail ka sa exam, babagsak ka na rin sa totoong buhay. Ibig sabihin lang nito, kailangan mo lang bumangon kung may pagkakamali ka.

Mag-focus din muna sa sarili. Baka naman nadi-distract ka sa ibang bagay kaya naman hindi mo nagagampanan ang mga dapat mo talagang gawin.

Tandaan mong hindi ito ang ending, dahil ang panaginip na ito ay simula pa lamang.

Time na rin ito para muli mong balikan ang mga pangarap mo at i-consider naman ang ibang paraan para ma-achieve ito kung hindi mo pa rin makuha kahit ilang beses mo nang subukan.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com