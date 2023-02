Lugaw may hilaw na itlog, viral

Kanya-kanyang trip ‘yan! Gaya na lamang ng isang TikTok user na imbes na nilagang itlog ang i-partner sa lugaw ay hilaw ang kanyang trip ilagay!

Ibinahagi ito ni Anthony De Castro (@antndcstr) sa kanyang account kung saan kinuhanan niya ng video ang tropa niyang beks na kasama niyang kumain sa isang lugawan.

“Lugaw with raw egg iba ka girl! HAHAHA,” caption niya.

Mapapanood sa naturang video ang pagka-crack ng hilaw na itlog at paglalagay nito sa kanyang inorder na lugaw, hinalo ng kaunti, at pagkaraan ay nilantakan na at napasabi pang “so yummy!”

Maririnig din ang hirit niya at ng kanyang mga kaibigan.

“Iwwwww, seryoso ba?” sabi ni Anthony.

“Ang hilig niya sa ganyan ako hindi ko kaya,” saad naman ng isa pa nilang kaibigan.

Nakatanggap ito ng 1.5 milyong views, 29k likes, at dagsang comment mula sa mga netizen.

Para kay Ranque Khev, ani, “Hala masarap yan natry ko ganyan lugaw sa san carlos pangasinan legit yun sarap promise basta mainit yun lugaw.”

“As long as mainit yung lugaw masarap so muxh,, ganyn din sa noodles,” komento naman ni @timotyo.

Tila relate rin si @Ipotatoqt, aniya, “Nung nasa japan ako puro raw egg binibigay my japanese blood cantttt.”

“Hindi na rin magiging raw yan maiinitan na rin ng lugaw kaya safe na yan,” pagpapaliwanag ni @ollitsacleoj.

“Natry ko sa kanin at noodles pero never pa sa lugaw, better try next time,” pagbabahagi ng user na si @tintinecamille.

Talaga namang patunay lang ito na iba-iba tayo ng taste buds at mga bet sa mga nais nating kainin.

Ikaw, keri mo rin bang subukan ito? (Moises Caleon)