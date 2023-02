Kilalanin: Viral couple na nagkakilala sa skateboarding

Sinong mag-aakala na magsisimula ang kanilang love story sa isang hobby?

‘Yan ang kwento ng nag-viral na couple kamakailan mula Pandacan, Manila. Ito ang newly-wed couple na sina Redj Garcia, 25-anyos at ang kanyang husband na si Lexter Dela Torre, 26-anyos.

Humigit-kumulang dalawang taon na silang magkarelasyon bago nila napagdesisyunang magpakasal.

Nagkilala umano sila dahil sa pags-skateboarding. Pagbabahagi ni Redj sa Abante News, “That was September of 2020, I was still learning how to skate just outside our house. Then siya with his friends kakatapos lang nila mag skate (matagal na sya nag sskate) then tinawag nila ko kasi mag isa lang ako that time and I don’t know anyone na nagsskate din, and sabi ng pinaka kuya doon kay lex (husband ko) ako magpaturo ayun, we became friends after ng encounter na yun haha.”

Matatandaang nag-viral ang kanilang larawan na pinost ni Dee Alberto kung saan makikita sila habang nakasakay sa motor na sinusuyod ang trapik.

Ikinasal sila noong ika-2 ng February sa Manila City Hall. Naikwento naman ni Redj ang backstory nito, “Ang plan sana sa car ng kuya ko ako sasabay kaso need namin mauna sa city hall, kaya sabi namin mag motor na lang kami para din di kami matraffic HAHA.”

“Natuwa at na-amaze kasi di naman namin akalain na magba-viral kami dahil naka motor kami sa kasal namin,” aniya.

Para kay Redj, hindi lamang umano sila couple kundi magkaibigan din na talaga namang nakatutulong sa kanilang relasyon. Sabi niya, “We’re not just partners but best of friends as well. We’re both very open in everything in every aspect. Even if we have a disagreement, we still respect each other’s feelings, opinions, and emotions then we will come up with a compromise.”

Dagdag pa rito, sila rin ay proud entrepreneur ang couple dahil mayroon silang sariling coffee business na kanilang itinayo noong March 2021

“Right now we are saving up to expand our humble home cafe which is Euphoria Coffee, we started this business because we both love coffee and we wanted to share the experience of great quality coffee to our community.”

Talaga namang love moves in mysterious ways. Hinding-hindi mo masasabi kung saan, kailan, at paano mo makikilala ang taong nakatadha para sa’yo. Tulad na lamang nina Redj at Lexter na nagkakilala lang sa pagsskateboarding noon, nagtayo ng negosyo, at kinasal na ngayon!

Kaya ikaw, gawin mo na rin ang hobby mo. Char! (Moises Caleon)