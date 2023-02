Kathryn kinopya mukha ni Moira: Joshua Garcia wagi sa papogian kay Daniel Padilla

March 11 pa ang simula ng show nina Joshua Garcia, Daniel Padilla, Kathryn Bernardo, Zanjoe Marudo, pero ngayon pa lang, binalita na agad na almost sold out na ang mga tiket, ha!

Sa March 11 nga ay nasa Aribau Multicines, Barcelona, Spain sila. Sa March 12 ay sa The Space Odeon, Mlian, Italy. At sa March 18 ay nasa National Theatre, Abu Dhabi, UAE.

“We are so G!!!” sabi ni Joshua.

“Get ready Barcelona, Milan and Abu Dhabi dahil super excited na kami to have a good time with all of you!

“For signed merchandise, rehearsal pass and group photo with us, G na and get your platinum tickets!

“Hurry, almost sold out na kaya buy your tickets today before it’s too late! Let’s #GKapamilya!” sabi ni Joshua.

Well, pictorial pa lang kasi nila, ang angas na, ha! Feeling mo nga ay mga Korean star ang nakikita mo sa Instagram.

Para ngang poster ng isang Korean movie ang poster nila para sa mga show nila.

Kaaliw rin ang reaksiyon ng mga fan, na laging nagtanong kung paano makabili ng tiket sa mga destinasyon na pupuntahan nila.

May mga iba naman na humiling ng ‘tuyo’, ‘daing’, kalamay, sinaing na tulingan, na baka puwede raw isabay. Ganun nga ang eksena ng isang kababayan din natin na humirit naman kay Moira dela Torre na ‘nagpasabay’ rin ng pagkain mula sa Pilipinas.

Pero ang nakakaaliw ay ang tila botohan nila kung sino kina Daniel at Joshua ang pipiliin nilang i-date, ha!

Sabi ni Miranda, “Naguguluhan ako kung sino kina DJ at Joshua! Hahaha!”

Chika ni Sahrie, “Kay Joshua ako.”

Saad naman ni Handey, “Kay Joshua rin ako.”

Hirit ni Leenchachi, “Uy Kath, wag mo naman lahatin. Akin na si Josh.”

Say ni Denz, “Ang gwapo mo Joshua! Akin ka na lang.”

Well, mas marami ngang bumoto kay Joshua, dahil mahirap naman kung piliin nila si Daniel, na alam ngang dyowa ni Kathryn. At least si Joshua, parang pahulaan pa kung dyowa ba talaga si Bella Racelis o hindi, di ba?

Pero teka lang, bakit ang dami ring komento kay Kathryn, na kesyo si Moira nga raw ang nakikita nila. Napagkamalan nga nilang si Moira si Kath, ha! Dahil kaya sa ayos ng buhok? Sa kulay ng buhok? Sa bangs? Sa make up? O dahil sa expression ng mukha at mga mata?

Oo nga, sa unang tingin, para talagang si Moira si Kathryn. At hindi `yon negatibo, dahil ang ganda-ganda nga ni Moira ngayon, ha! (Rb Sermino)