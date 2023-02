Jayson Tatum kinalawang pero Boston matatag pa rin

Nangulit ng 23 points, 10 assists si Derrick White at naitawid ng Boston ang off-night ni Jayson Tatum para ipagpag si Ja Morant at Memphis 119-109 Linggo ng gabi sa TD Garden.

Tumapos ng 16 points si Tatum pero 3 of 16 lang sa floor, sablay ang 7 sa 8 tira mula sa 3-point range.

Nag-ambag si Sam Hauser ng 20 points mula career high-tying 6 3s, may 16 din si Al Horford at 12 pa kay Payton Richard sa Celtics.

“That’s the beauty of this team,” bida ni White. “We’re just so deep. We’ve got a lot of guys that can do a little bit of everything.”

Hindi naitawid ng 25 points, 6 rebounds, 7 assists ni Morant ang Grizzlies kahit may ayudang 18 markers si Desmond Bane at 15 points, 7 boards kay Jaren Jackson.

Kumakapit sa one-point lead ang Boston sa fourth quarter nang magkasa ng 16-7 blitz – 6 kay White mula three-point play at 3 – tungo sa 104-94 edge 4 minutes na lang. (Vladi Eduarte)