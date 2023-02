Janry Ubas bronze sa Asian Athletics

NAISALBA ni Janry Ubas ang kampanya ng Pilipinas sa 10th Asian Indoor Athletics Championship matapos magwagi ng tansong medalya sa men’s heptathlon Linggo ng gabi (oras sa Pilipinas) sa Nur Sultan, Kazakhstan.

Kinumpleto ng 29-anyos na si Ubas ang nakakapanghinayang na labanan na binubuo ng pitong disiplina sa track and field na may kabuuang 5,246 puntos upang maiwan nina Yuma Maruyama ng Japan (5,801) at Keisuki Okuda (5,497), na siyang nakakuha ng ginto at pilak na medalya.

Ang tansong medalya ni Ubas ang natatanging naiuwing medalya ng bansa sa tatlong araw na event at pangalawa sa pangkalahatan sa biennial competition kasunod ng ikatlong puwesto ni Eric Cray noon sa men’s 60 meters sprint na ginanap sa Doha, Qatar noong 2016.

Binura din ng Misamis Oriental native na si Ubas ang national indoor record na 4,565 points na nairehistro ni Jesson Ramil Cid sa 2014 Asian Championships sa Hangzhou, China.

Samantala, nabigo sa kanilang tangka sina Cray, Harry Diones (men’s triple jump), Leonard Grospe (men’s high jump), Sarah Dequinan (women’s pentathlon) at Fil-Spaniard national team prospect John Cabang Tolentino (men’s 60m hurdles) na makapagwagi ng medalya. (Lito Oredo)