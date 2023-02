Hontiveros: ‘Pambubulag’ ng China sa mga PCG crew, iprotesta

Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na gumamit ng military grade na laser beam ang Chinese Coast Guard laban sa isa sa mga barko nila na nagsusuporta lang ng rotation at resupply mission kasama ang Philippine Navy.

Ayon sa PCG, nangyari ang insidente ng Perbrero 6, kung saan ang Chinese vessel na may bow number 5205 na namataan 4 nautical miles lang ang layo mula sa BRP Malapascua, na malapit sa Ayungin Shoal.

Ipinakita sa mga larawan mula sa PCG ang barko ng China na nanutok ng green laser light ng dalawang beses sa BRP Malapascua na naging dahilan ng temporary blindness ng kanilang crew.

“The Chinese vessel also made dangerous maneuvers by approaching about 150 yards from the vessel’s starboard side,” ayon sa PCG.

Hiniling naman nina Senador Risa Hontiveros at Francis Escudero sa Malacañang at Department of Foreign Affairs na iprotesta ang ginawa ng China sa barko ng Pilipinas. (Catherine Reyes/Dindo Matining)