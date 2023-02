Heart, Chiz gabi-gabing naglalampungan

Parang walang nangyaring hiwalayan, ha!

Ganiyan nga ang maiisip mo sa eksena ngayon ng mag-asawang Heart Evangelista, Sen. Chiz Escudero, dahil sa gabi-gabing matamis na pagsasama nila.

Nang magsimula ang birthday celebration ni Heart noong Linggo, gabi-gabi na ring karay-karay ng aktres ang asawa sa mga dinner treat ng kanyang mga kaibigan.

Sa latest update ni Heart kung saan ang boss ng ng isang magazine ang nagpa-dinner sa kanya, magka-holding hands na dumating ang mag-asawa.

Mababakas sa mukha ng dalawa ang kasiyahan na animo ay bagong kasal. And siyempre, pag bagong kasal, gabi-gabi rin ang honeymoon o lampungan nila, di ba?

Rhian, Cong. Sam nagkabalikan na

Nangangamoy balikan sina Rhian Ramos at Rep. Sam Verzosa.

Matapos ang ilang buwang hindi pagpaparamdam sa social media ng kanilang romantic relationship, muling nagpakita ang dalawa na magkasama sa isang hindi kanai-snais na pangyayari.

Nakiramay nga si Rhian kay Rep. Sam sa pagkamatay ng tatay niya.

Tatlong larawan ni Rhian ang masisilip sa Instagram ni Sam na kuha sa burol ng kanyang ama. Magkasama sa harap ng ataul ang dalawa. May kuha rin na magkatabi sila sa upuan, na kasama rin ang mga kaibigan nilang sina Willie Revillame, Max Collins, Michelle Dee.

Nakaangkla pa ang kamay ni Cong. Verzosa sa braso ni Rhian habang nakangiti sila pareho. Indikasyong nga raw `yon na maaaring nagkabalikan na ang dalawa.

Matatandaang noong December 2022 ay pinili ni Rhian na pumunta ng Australia para dalawin ang kaibigang si Bianca King, kesa sumama kay Cong. Verzosa sa Japan.

Celeste iyak to the max sa ginawa ng gym instructor

Grabe ang paghagulgol ni Celeste Cortesi noong nasa gym siya, ha!

“Swipe till the end to see my first day back at the gym, ang sakit,” sabi ni Celeste.

Sa huling larawan ay makikitang nakatakip sa mga mata ng beauty queen ang mga kamay nito habang nakaupo sa gym equipment.

Umiyak si Celeste sa pagbabalik sa gym dahil hindi niya nakayanan ang hirap at sakit ng katawan.

Kinumpronta ni Chie Filomeno ang gym instructor ni Celeste, si Arnold Daninion, dahil pinaiyak nito si Celeste.

Tugon naman ni Arnold, “She was crying tears of joy.”

Tawang-tawa naman ang maraming netizen sa post na sa tingin nila ay parang bata ang beauty queen sa naging reaksyon niya.

Halos tatlong buwan daw tumigil sa pagwu-work out si Celeste mula nang lumipad siya sa US para sa Miss Universe. Kaya talagang masakit sa katawan ang pagbabalik nito sa gym.