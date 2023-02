Hari ng scoring, GOAT na rin ba?

TULUYAN na ngang binura ni LeBron James ang scoring record ni Kareem Abdul-Jabbar kaya si ‘The King’ na ang hari ng iskoran ngayon sa NBA.

Kaya naman, buhay na buhay na naman ang debate sa Greatest of All Time (GOAT) sa NBA sa pagitan nina LeBron at ‘His Airness’ Michael Jordan.

Biased ako mga ka-Benchwarmer dahil lumaki ako na si Jordan ang iniidolo at napapanood ko, isa ako sa mga milyon-milyong fans na nakasaksi kung paano niya inukit ang kanyang pangalan sa NBA at kung paano niya ito iniangat sa global stage.

Kaya alam na this na maka-Jordan ako!

Ang argumento naman ng mga maka-LeBron, lahat ng individual stats ay binasag na nito.

Walang katapusang debate iyan, basta masasabi lang natin parehong petmalu sina Jordan at LeBron.

Ang GOAT, hindi na masyado mahalaga kung sino.

Pero kayo mga ka-Benchwarmer, sino sa tingin ninyo ang GOAT?

LeBron o Jordan?

***

Hanep din ang second round technical knockout victory ni Eumir Felix Marcial nitong Linggo (Sabado ng gabi sa Amerika) kontra Ricardo Villalba sa Alamodome sa San Antonio Texas.

Unang sabak ito ni Eumir sa eight-round fight at pang-apat na laban pa lang niya ito sa professional ranks para sa malinis na 4-0 kartada.

Salamat Eumir sa karangalang ibinigay mo sa bansa, pagkatapos ng bronze medal mo sa 2020+1 Tokyo Olympics, pakiramdam ko na madadale mo na ang ginto sa 2024 Paris Games.

Good luck at mabuhay ka!