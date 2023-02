Haharapin estafa Luis Manzano humiling ng palugit sa NBI

Kung pagbabasehan ang nakuha naming impormasyon na tipong matagal na raw na hindi connected si Luis Manzano sa Flex Fuel Petroleum Corporation na kunsaan, may mga complaint sa kanya ng estafa, mukhang hindi sa ganito lang ito magtatapos.

Ayon sa mga lumabas na report noong February 10, personal daw na dinala ng NBI ang subpoena sa mismong bahay ni Luis sa Taguig City.

Dahil nga sa mga reklamo ng mga nag-invest daw sa naturang gas company na may mahigit 15 OFW ang nagrereklamo laban sa kumpanya at kay Luis.

Sa pamamagitan ng subpoena, gusto lang din nilang makuha ang pahayag ni Luis at iba pang sangkot sa kumpanya. Pero ang balita naman ngayon, tila ang kampo raw ni Luis ay humihingi ng dalawang araw na palugit kaugnay sa subpoena na inilabas nga ng National Bureau of Investigation sa estafa complaint na inihain dito at sa Flex Fuel Petroleum Corporation.

Pero sa mga nakakakilala at malapit kay Luis, sa pagkatao ng actor/TV host, sigurado raw na haharapin nito ano mang complaints laban sa kanya.

Nahaluan tuloy ng ganitong isyu ang dapat ay super saya lang na bagong Daddy ngayon sa pagdating ng baby Peanut nila ng Misis na si Jessy Mendiola.

Gab Valenciano maalaga sa yaya

Pinupuri si Gab Valenciano ng mga netizen dahil sa nakikitang malaking pagpapahalaga at pagmamahal niya sa kanyang yaya. Retirado na ang yaya niya na ito, pero ayon kay Gab, utang niya rito ang buhay niya.

Pero kahit kasi hindi na niya kasama ang yaya, nag-post si Gab ng pictures nila ng yaya niya noong bata pa siya at nitong adult na siya at saka isang touching caption ang ibinahagi niya.

Pagdating sa mga kuwentong yaya, kasambahay na pinapahalagahan ng mga amo nila, talagang nakakapagpa-warm ito ng puso ng mga netizens.

Sabi ni Gab, “Quick story. When I as a couple of months old, I had severe colds and stuffy nose and was struggling to breathe; to the point that I started to turn blue. With no medical training or equipment, this lady took it upon herself to physically suck my nose to clear out the congestion. As repulsive as it sounds, she did it anyway and it worked, I wouldn’t be here today if not for her. This lady is Erlinda Cabangon. A hero without a cape.

“Happiest birthday to someone who helped raise me since birth and who I cherish beyond words. I love you Yays! Thank you for blessing our family with your unconditional love and care all these years. Our family has missed you since your retirement, but will always remember the countless hours of hard work and lessons you instilled in us all those years.”

META: Pinupuri si Gab Valenciano ng mga netizens dahil sa post niya at pagbati sa yaya niya na retirado na sa kanila. Sinabi rin niya na kung hindi dahil dito, baka wala na siya sa mundo.