Eumir Marcial 50-50 sa Cambodia SEAG

POSIBLENG hindi makasuntok si 2020+1 Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Felix Marcial sa paparating na 32nd Southeast Asian (SEA) Games na gaganapin sa Cambodia dahil sa kanyang paparating na fifth professional fight malamang sa Mayo.

Ito ang inihayag ni Marcial matapos ang kanyang laban kay Ricardo Villalba ng Argentina, kung saan nanalo siya via second round technical knockout (TKO) nitong Linggo (Sabado sa Amerika) sa Alamodome sa San Antonio, Texas, USA.

Gaganapin ang SEA Games mula Mayo 5 hanggang 17 sa Cambodia, na posibleng tumama sa schedule ng susunod na laban ni Marcial sa buwan ng Mayo.

Pinagsasabay ng tubong Zamboanga ang pagiging professional at amateur fighter kaya aminado itong hirap sa schedule at training.

Sa kabila ng kanyang conflict sa kanyang schedule, tiniyak ni Marcial na susubukan niyang makalaro sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre.

Ang Asian Games ay magsisilbi ring ticket ni Marcial para sa 2024 Paris Olympics kapag pinalad itong magkuwalipika.

“I would still want to fight in the Olympics and I believe we can find a way for me to participate in the Asian Games,” paliwanag ng boksingero.

Kasalukuyang may 4-0 win-loss record at 2 KOs si Marcial sa kanyang pro career. (Cyreel Zarate)