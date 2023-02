Edu, Pie araw-araw nagsi-celebrate ng Araw ng mga Puso

Feel na feel mong sobrang in love si Cherry Pie Picache ngayon, at masayang-masaya sa piling ni Edu Manzano.

Pero teeka, ano ba ang plano nila ni Edu sa Feb. 14?

“May taping ako. Hahahahaha!

“May trabaho ako, eh! Hahahaha!” chika niya.

Bongga ng love life ni Pie, ha!

“Yeah, masaya naman. Hahahaha!”

Mahalaga ba sa kanya ang Valentine’s Day?

“Dapat mahalaga ang Valentine sa ating lahat. Dapat everyday i-celebrate natin ang love. Hindi lang romantic love, kundi sa family natin, sa mga kaibigan natin. Whether you’re single, dapat mag-celebrate ng love.

“Lalo na sa panahon ngayon, all over the world, kung ano-ano ang nangyayari.

“Let’s spread love and kindness.”

Pero, paano nga sila magsi-celebrate ni Edu ng Araw ng mga Puso?

“Magtatrabaho ako. But of course, we can celebrate love every day. And we celebrate love everyday,” sabi na lang ni Cherry Pie na ramdam mong masayang-masaya. (Rb Sermino)