Chika ng mga faney: Ruffa, Bistek magka-date sa Feb. 27

Alam mo ba, Dondon (my dear editor), nang magkachikahan kami kahapon ni Ruffa Gutierrez, ikinuwento ko sa kanya na nabuhay na naman ang mga kampon ni ‘Marites’ na nangungulit sa akin kung gaano na ba sila katagal ni Herbert ‘Bistek’ Bautista, huh!

Sa media conference kasi ng ‘Martyr or Murderer’ ay nagbiro si Direk Darryl Yap na binalak niyang kunin noong una si Bistek para gumanap na Benigno ‘Ninoy’ Aquino sa kanilang pelikula para ‘happy heart’ daw si Ruffa.

Of course, naaliw si Ruffa sa sinabing ‘yon ni Direk Darryl, pero may nakapagbulong din sa akin na bukod nga kay Philip Salvador, kinonsider daw talaga as Ninoy sa ‘Martyr or Murderer’ si Bistek, ‘noh?!

Anyway, dahil nga sa biro ni Direk Darryl, kinulit-kulit uli ng entertainment press and vloggers si Ruffa about Bistek at ngayon nga pati mga kaibigan ko, pati mga nakakasalubong ko lang sa iba’t ibang events na alam na close ako sa unica hija ni Eddie Gutierrez ay inuusisa na naman ako tungkol sa dalawa.

Ang palagi kong sagot, “Bakit, sila ba talaga?!”

Of course hindi ako nakikialam kung may relasyon ba sina Ruffa at Bistek.

Natutuwa lang ako kay Bistek dahil sinasabi naman ni Ruffa na magandang influence siya sa buhay ng actress-TV host, huh!

Hindi nga ba at nagawang maka-graduate ng college ni Ruffa dahil sa advice ni Bistek at ngayon ay second trimester na siya sa kanyang masteral.

And in fairness to Bistek, may mga time na tinutulungan niya si Ruffa sa pag-aaral. Si Annabelle Rama na rin ang nag-‘Marites’ na kapag pumupunta si Bistek sa bahay ni Ruffa ay mga libro ang dala niya at tinutulungan niya sa pagre-review ang actress-TV host.

In fairness to Ruffa, talagang tutok naman siya sa kanyang pag-aaral at malaking tulong sa kanya si Bistek sa bagay na ‘yon, huh!

So, doon pa lang, masasabi kong boto ako kay Bistek.

Naku, linawin ko lang, boto ako sa magandang influence ni Bistek kay Ruffa at hindi ko talaga alam kung may relasyon ba talaga sila, ‘noh?!

Malinaw!

Oo nga pala, sa February 27 ang premiere night ng ‘Martyr or Murderer’, si Bistek kaya ang maging date ni Ruffa at kasama sa paglalakad sa red carpet?

Well… well… well…

Kapamilya actor nakakasa na proyekto sa GMA

Sabi ng isang source namin, may ikinakasa raw talagang project ang GMA-7 para sa isang Kapamilya actor na ang favorite leading lady ay mas gusto nang i-try ang career sa Hollywood.

Hindi pa nga lang sure ang source namin kung soon na nga ba ang proyektong ‘yon.

Ang bongga raw kasi ng Kapuso Network at kahit hanggang 2025 na ay may nakakasa na raw na projects.

‘Yun na!