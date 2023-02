Cherry kay Darryl: ‘May kunsensiya ka pa ba?

“May kunsensiya pa ba siya!?” banat na sagot ni Cherry Pie Picache, sa tanong kung handa ba siyang gumanap na Imelda Marcos, at si Darryl Yap ang magdidirek.

Anyway, magkatapat nga sa March 01 ang showing ng ‘Oras De Peligro’ na bida si Cherry Pie, at dinirek ni Joel Lamangan, at ng pelikula ni Darryl Yap.

At sa tingin ng marami, direktang paglaban ang pelikulang ‘Oras De Peligro’ sa pelikulang Martyr Or Murderer’.

Bakit parang personal ang galit ni Cherry Pie kay Darryl?

“Ay, hindi! With all due respect, nililinaw ko po. Walang personalan.

“It’s just that, ‘yun lang, I’m just making a stand na parang, ano ba?

“I mean, it’s his work. We’re in a democratic country, I mean whatever expression you wanna do, however you wanna use it, pero `yun lang.

“Actually, tanong `yon, eh, ‘may kunsensiya pa ba siya?’” sabi ni Pie.

Pero, marami ang nagulat na ang tapang ng mensahe niya para kay Darryl Yap.

“Wala talaga. Walang personalan. Sana huwag siyang magalit sa akin. Hahahaha!” sabi ni Cherry Pie, na umaming hindi pa sila nagkakakilala ni Direk Darryl.

Inulit nga ang tanong kay Cherry Pie kung willing ba siyag magpadirek kay Darryl at gumanap na Imelda?

“Sabi ko nga, kung willing siyang magsabi ng totoo, magpapadirek ako sa kanya. Pero kung hindi, salamat po, pero huwag na lang!” mensahe ni Pie.

Anyway, gustong igiit ni Cherry Pie na ang pelikulang ‘Oras De Peligro’ ay hindi laban sa kung sino mang personalidad.

“This movie is not about against anybody. This movie is just telling the truth. Especially the people na hindi nakaranas ng Edsa revolution, history `yon at nangyari talaga.

“Sana mapanood ito ng marami. Hindi `yon madi-deny, dahil nangyari talaga!

“Basta let’s spread love, life and the truth!” sabi pa rin ni Pie.

“Basta naniniwala ako sa tagline, na huwag pagtakpan ang katotohanan, igalang ang kasaysayan.

“Because a nation without a history, is a no nation.

“Sana magtulong-tulong tayo na labanan ang disinformation, mga fake news,” sabi pa ni Cherry Pie.

Meanwhile, inamin ni Cherry Pie na isang taon siyang walang trabaho, at nagkasabay-sabay lang daw ngayong 2023.

Bukod sa ‘Oras De Peligro’ ay nandiyan din ang teleseryeng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ na bida si Coco Martin.

“One year akong hindi nagtrabaho. Sa one year na `yon, may love life ako!” natatawang chika niya.

“Nagpapasalamat lang ako na noong nag-start na ang work, maganda ang pasok. Halos saba-sabay. (Rb Sermino)