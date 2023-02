Buntis na Rihanna pasabog eksena sa Super Bowl

Nagbalik sa pag-perform ng live si Rihanna at noong nakaraang Linggo, nag-headline siya sa Super Bowl LVII Halftime Show.

Suot ni Rihanna ang flaming-red jumpsuit with shiny breastplate noong lumabas siya mula sa glass planel suspened far above the field ng State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Ang effect ay parang naglalakad ang singer sa isang stairway to heaven. Napaligiran naman siya ng dancers all in white.

Opening song ni Rihanna ay ang “Bitch Better Have My Money,” at sunud-sunod na ang mga inawit niyang hit songs niya na “Where Have You Been,” “Only Girl (in the World),” “We Found Love,” “Rude Boy,” “Work,” “Wild Thoughts,” “Pour It Up,” “All of the Lights,” “Run This Town,” and “Umbrella.”

Tinapos niya ang kanyang performance with “Diamonds” habang kumikislap ang stadium at sinabi niya ang “Thank you, Arizona!”

At ang pinaka-highlight ng gabing iyon ay ang pagkumpirma ni Rihanna na siya ay buntis sa ikalawang anak nila ng partner niyang si A$AP Rocky.

The Apple Music Super Bowl Halftime Show was produced by DPS. Roc Nation and Jesse Collins served as executive producers, with direction by Hamish Hamilton. (Ruel Mendoza)