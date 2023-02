Boses at proteksyon para sa mga freelancer

Malapit ng mabigyan ng proteksyon ang mga karapatan at kapakanan ng mahigit 1.5 million freelance workers sa bansa sa pagpasa kamakailan ng Kamara de Representante ng House Bill (HB) 6718.

Ikinatuwa ng inyong Kuya Pulong ng maaprubahan sa third and final reading nitong nakaraang linggo ang HB 6718 o ang Freelance Workers Protection Act dahil isa tayo sa mga pangunahing may-akda ng panukalang batas na ito.

Inilarawan sa atin ang kakulangan ng proteksyon sa mga karapatan ng mga freelancer sa kaso ng pitong food delivery riders sa Davao City na sinuspinde ng sampung taon ng kanilang kumpanya noong 2021 sa hindi makatarungang dahilan. Pinatawan sila ng 10-year suspension, na katumbas na rin ng pagtanggal sa kanila sa trabaho, matapos malaman ng kumpanya na kasama sila sa mga kumekwestyon sa kanilang natatanggap na sahod.

Nagprotesta sila dahil hindi maipaliwanag ng kumpanya kung bakit kapag malayo ang delivery ay mataas ang sinisingil ng kumpanya sa customer pero ang nakukuhang kita ng rider ay naka-fixed pa rin. Lugi nga naman ang rider dito dahil siya ang nagpapagod at gumagastos ng panggasolina para makapaghatid ng mga order sa customer.

Mabuti na lamang at nakapagreklamo ang mga rider sa National Labor Relations Commission (NLRC). Pumanig sa kanila ang NLRC at inutusan ang kumpanya na bayaran ang mga rider ng kabuuang P2.2 milyon bilang backpay nila, bukod pa sa nagastos nila sa lawyers’ fees. Ayon sa NLRC, dapat na ituring na mga regular na empleyado ang mga rider kaya’t dapat silang mabigyan ng kaukulang sahod at benepisyo. Naipagkait amg mga ito sa kanila ng kumpanya ng sila ay patawan ng 10-year suspension na katumbas na rin ng illegal dismissal.

Hindi na sana umabot sa ganito ang kanilang kaso kung may batas na nagbibigay proteksyon sa mga freelancer. Napapanahon na ang pagsasabatas ng HB 6718 dahil dadami pa ng dadami ang mga freelancer sa pagtungo natin sa digital economy.

Ayon sa isang report, noong 2020 na taon ng kasagsagan ng pandemya, umabot sa 17 billion dollars ang e-commerce sales o mga nabenta online at tinatayang lalo pang lalaki ito sa mga susunod na taon.

Nakakatuwang balita ito dahil lalong sisigla ang ekonomiya natin. Ang malungkot lang ay yung mga nagdedeliver ng mga goods na nabibili online ay napag-iwanan na pagdating sa pagprotekta ng kanilang mga labor rights.

Kaya naman matagal ng dapat naipasa ng Kongreso ang Freelance Workers Protection Act na hindi lang sakop ang mga courier at delivery rider kundi maging ang mga nagtatrabaho sa iba’t ibang industriya bilang freelancer. Kasama rito ang mga industriya ng turismo, media, entertainment, at beauty and wellness.

Kapag naisabatas ang HB 5718, dapat ng may written contract ang employer at freelancer kung saan nakasaad ang halaga ng sahod o bayad sa mga serbisyo ng freelancer. Dapat ring may schedule ng payment na nakasaad sa kontrata.

Bawal na rin na patagalin ang pagbibigay ng bayad sa freelancer. Hindi dapat hihigit sa 15 days mula sa araw na napagkasunduan sa kontrata ang pagbabayad sa freelancer. Mahalagang probisyon ito dahil minsan ay kapag tumatagal ng tumagal ang pagbibigay ng sahod sa freelancer ay nagkakalimutan na at hindi na sila nababayaran.

Ilan lamang yan sa mga mahahalagang probisyon ng panukalang batas na ang pangunahing layunin ay maligtas ang mga freelancer mula sa mga maling pamamalakad. May kaukulang parusa na fine na mula P50,000 at hindi hihigit sa P500,000 ang paglabag sa mga probisyon ng Freelance Workers Protection Act.

Nasa kamay na ngayon ng Senado kung maisasabatas ba agad ang bill na ito. Sana ay maipasa na rin ng mga senador ang bill para mabigyan na ng mas malakas na boses sa lipunan at proteksyon mula sa pang-aabuso ang ating mga freelance workers.