Bienne Bansil, Lady Bullpups nilapa UPIS

MAAGANG nagpamalas ng bagsik ang defending girls volleyball champions Nazareth School of National University Lady Bullpups na pinagbidahan ng mga bagong pambatong sina Bienne Bansil, Celine Marsh at setter Abegail Pono upang walisin ang University of the Philippines Integrated School, 25-11, 25-11, 25-14, sa unang araw ng kumpetisyon ng UAAP Season 85 High School Girls Volleyball tournament, Lunes, sa Paco Arena.

Maituturing na bagong mga hilera ng Jhocson, Sampaloc-based squad ang ibinandera ng Lady Bullpups na impresibo sa kanilang pagbabalik laro sa pasiklab ni Bansil.

“The team is excited for the UAAP. Kasi iyung mga bata ito ‘yung pinag-eensayuhan nila especially kami sa NU, this is our main tournament. We played last year in various tournaments pero hinihintay pa rin namin ‘tong tournament na ‘to kasi parang ito’ yung pinaka-icing on the cake,” paglalahad ni bagong Lady Bullpups head coach Vilet De Leon.

“Actually, it’s not at par sa expectation namin. Siguro sa jitters na lang din, at siguro sa excitement nila. Naninigas and ang daming factors na pwede naming ituro. But thankful pa rin dahil nanalo kami.”

Kabilang rin sa mga nagwagi sa unang araw ang perennial contender na University of Santo Tomas na madaling tinapos ang De La Salle-Zobel School 25-13, 25-7, 25-21.

Nauna na ring nangwalis ang UAAP Season 82 runner-up na Adamson University kontra Far Eastern University, 27-25, 25-20, 25-17. (Gerard Arce)