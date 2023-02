BBM tinukuran RCEP

Kinontra ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang mga haka-haka na madedehado ang mga lokal na industriya kapag pumasok sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP ang Pilipinas.

Sa panayam ng media sa Presidente habang sakay ng PR001 pauwi sa Pilipinas mula Japan, sinabi nitong mas makikinabang ang mga lokal na industriya dahil makakapasok ang bansa sa ASEAN market.

Kung wala aniyang RCEP ay hindi makakapasok ang mga produkto ng Pilipinas sa international market.

“Actually, it will be beneficial. Right now kung wala tayong RCEP, hindi natin ma-access ang kanilang mga market. Lalo na ‘yong mga supply chain na available na ibinigay ngayon sa ASEAN,” anang pangulo.

Ang RCEP ay free trade agreement sa pagitan ng 10 miyembrong bansa ng Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) at limang FTA partners sa pa­ngunguna ng Australia, China, Japan, New Zealand at Republic of Korea. Pilipinas na lamang ang hindi nagraratipika sa kasunduang ito. (Aileen Taliping/Prince Golez)