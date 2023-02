ASG na may P5.3 milyon patong sa ulo natimbog

Laglag sa kamay ng Philippine National Police (PNP) ang isang Abu Sayyaf sub leader na may nakapatong sa ulo na P5.3 milyong reward nang masakote ito ng mga awtoridad nitong Linggo sa Zamboanga City.

Kinilala ang suspek na si Isnirul Kirih, alyas ‘Kiri’, nakalista bilang ikalawang most wanted person ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Police Regional (BARMM) at pinatungan ng Department of Interior and Local Government (DILG) at Department of National Defense (DND) ng P5.3 milyon reward sa sinumang makapagsusuplong dito.

Ayon kay Police Col. Richard Verceles, operation chief ng Area Police Command Western Mindanao, dinakip si Kirih nitong Linggo sa Barangay Sinunuc ng mga operatiba ng Criminal Investigation Detection Group (CIDG) Sulu Provincial Field Unit at PNP- Special Armed Force (PNP-SAF).

Ang suspek ay may pitong warrant of arrest sa kasong murder at 25 kaso ng frustrated murder. Gumagamit umano ito ng mga alyas na ‘Sakirin L. Kiram’ at ‘Sakirin Isnain Kiram’ at nag-o-operate sa rehiyon sa ilalim ng pamumuno ni ASG Leader Radulan Sahiron sa Sulu at Isnilon Hapilon sa Basilan. ­(Edwin Balasa)