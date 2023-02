Ano na Guadiz?

Saan na ba papunta ang public transport ng bansa?

Nitong nakaraang linggo, napabalita ang desisyon ng LTFRB, sa pamumuno ng chairman na si Teofilo Guadiz III, na magbigay ng 100,000 bagong prankisa ng TNVS (Transport Network Vehicle Service) bilang tugon sa pangangailangan ng mga pasahero sa Metro Manila.

Sabi ni chairman Guadiz, handa rin ang ahensiya na magbigay pa ng dagdag na prangkisa kung sakaling hindi pa sapat ang 100,000.

Eto ang naging tugon ng LTFRB sa balitang magbibigay ang kumpanyang Grab ng 500,000 na trabaho kung bibigyan eto ng additional na prangkisa.

Bukod dito, susubukan din ng ahensya na magbigay ng prangkisa sa ibang bahagi ng bansa tulad ng Bacolod, Iloilo, Cebu, at Davao.

Ang detalye ng bagong pahayag ng LTFRB ang lalamanin ng ginagawang dalawang memorandum circular ukol dito.

Ang mga TNVS ay modernong version ng traditional na taxi. Gamit ang mga bagong sasakyan, pinapayagan silang tumanggap ng pasahero sa pamamagitan ng digital app. Digital app na rin ang magsasabi kung magkano ang pamasahe, ayon sa mga patakaran na inilatag ng LTFRB.

Ang mga accredited at aktibong TNC (Transport Network Company) na nagpapatakbo ng mga TNVS ay ang mga sumusunod.

GRAB (MyTaxi.PH Inc)

EPICKMEUP (E-Pick Me Up Inc)

OWTO (Ipara Technologies & Solutions Inc)

HIRNA TAXI HAILING (Hirna Mobility Solutions Inc)

JOYRIDE (Joyride Ecommerce Technologies Corp)

TOKTOK (Cloud Panda PH Inc)

Kung wala sa listahan ang kumukuha sa inyo, malamang ay kolorum ang kalalabasan ninyo.

Pero natural lang na tutulan eto ng mga operator at drayber ng mga lumang taxi at jeepney. Malaking banta raw eto sa kanilang hanapbuhay, at sa negosyo ng mga operators.

Sa kabilang banda, papalawigin ulit ng LTFRB, sa ika-apat na pagkakataon, ang mga prangkisa ng mga tradisyonal jeepney na mapapaso sa Abril. Nauna nang sinabi ni chairman Guadiz na papayagan pa ang mga jeepney kahit lagpas 20 year old na pumasada.

Medyo lihis eto sa pagmodernisa ng public transport sa ilalim ng PUV modernization program. Sabi ni chairman Guadiz, nasa 60% pa lamang ng mga jeep ang pumailalim na sa PUVMP. Ang target daw ng ahensiya ay 95% ng mga jeepney ang sasali.

Sa mga ruta / linya na dominado ng modern jeepney, doon isusulong ang full modernization. Sa lugar na wala o kaunti pa ang modern jeepney, pananatilihin pa ang mga tradisyonal jeepney.

Sa ganyang lohika, papaano mapapabilis ang pagsusulong ng modernisasyon ng public transport? Tila yata pabalik ang hakbang na eto.

Natatakot kasi ang ahensiya sa magiging kakulangan ng masasakyan ang publiko sakaling alisin na ang prangkisa ng mga tradisyunal na jeep.

Maliban dito, may mga operator at drayber na ayaw na nakatalagang kooperatiba sa kanilang ruta. Sa ganyang situwasyon, papayagan ng LTFRB ang pagtatayo ng dalawa o tatlong kooperatiba na maaaring salihan nila.

Taliwas na naman eto sa route rationalization ng PUVMP, kung saan itatakda ang angkop na bilang ng sasakyan para sa bilang ng pasahero ng ruta. Kung may 2-3 kooperatiba, balik tayo sa kumpetisyon sa pag-uunahan sa pagkuha ng pasahero, na nauuwi sa banggaan at pagsisikip ng trapiko. Hindi rin malayong hindi kumita ng sapat at malugi ang lahat ng kooperatiba.