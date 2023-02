9-anyos nakapiring nag-dribble, wagi sa Guinness

Basketball lover ka ba? Kung oo, kabibiliban mo ito!

Kamakailan lang ay nakasungkit ng sarili niyang Guinness World of Record ang isang 9-anyos sa Chicago matapos mag-dribble ng bola habang nakapiring.

Siya si Henry Speedwell na nakapagtala ng 80 minutes o halos 1 hour and 20 minutes at 1 second nang walang tigil!

Isinagawa niya ang kanyang official attempt sa Mount Greenwood Elementary School gymnasium. Ayon sa isang panayam kay Henry, ginawa niya umano ang record na ito upang bigyang tribute at pagkilala ang namaalam niyang lolo na namatay sa edad na 74 noong nakaraang taon dahil sa cancer.

“My grandpa really liked basketball…so I kind of wanted the world record for him.”

Ang successful attempt niyang ito ay nakakolekta ng $2,800 na gagamitin para sa cancer research.

Ang dating may hawak ng titulong ito ay si Christian Roberto Lopez Rodriguez mula Spain na nakapagtala lamang ng 1 hour, 6 minutes and 38 seconds.

Bukod dito, ni-recognize rin si Henry ng kanyang school at na-post sa Facebook Page nito na may larawan niya habang ginagawa ang attempt at kalakip ang caption na, “Congratulations to Henry S who broke a world record for dribbling a basketball blindfolded. Old record time was 67 minutes & Henry dribbled for 80 minutes straight. His dedication & mental toughness should be an inspiration to us all.”

Talaga namang lodi ang bagets na ito! (Moises Caleon)