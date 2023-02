5 British-Pinoy nurse naging guest ni King Charles

Isang pambihirang pagkakataon ang naranasan ng limang Pinoy nang maimbitahan sila sa isang selebrasyon ng hari ng United Kingdom na si King Charles at Queen Consort Camilla na isinagawa sa Buckingham Palace.

Ang mga British-Pinoy nurse mula sa national Health Service ay nabigyan ng pagkakataong makisaya sa selebrasyon. Kabilang sa mga nasabing nurse ay sina May Parsons, Louie Horne, Oliver Soriano, Dennis Singson, at Jen Rubino.

Ang nasabing reception ay ginawa bilang selebrasyon ng British East and South-East Asian Community sa nasabing bansa nitong February 1.

Makikita sa mga ibinahaging litrato ni Louie Horne sa kaniyang Facebook account ang kasiyahan ng mga naimbitahan sa nasabing event.

“Who would have thought?” caption ni Horne sa kaniyang post.

Kasama rin dito ang mga litrato kung saan kausap ng mga bayaning nurses ang King at Queen Consort.

“If someone told me that I’ll be exchanging stories with the Queen Consort, I’ll drop from laughing & disbelief. But it did happen, I didn’t dream it- the Royals were gracious. “Caption nito sa dalawang litrato kung saan makikita na kausap niya at ang mga kasamahan si Queen Consort Camilla.

“We had the BEST time, soaked it all up, forever etched in our memories,” saad pa ni Horne sa picture na kasama ang kaniyang mga kapwa imbitado. (MJ Osinsao)