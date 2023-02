Vilma Santos ‘iniyakan’ ng Japanese actor

Matapos ang limang taon, kasama na ang dalawang taong pandemic, ay muling dumalaw o sa Pilipinas ang Japanese actor/producer/director na si Jacky Woo.

During the past years ay maraming prinodyus na movie si Jacky sa Pilipinas. Marami rin siyang mga guesting sa mga pelikulang ginawa sa Pilipinas, at pati na rin sa telebisyon.

Sabi ni Jacky, nasabik daw siya at miss na miss niya talaga ang Pilipinas. Kaya nagdesisyon siyang dumalaw muli sa Pilipinas na tinuturing niyang second country.

At siyempre, plano niyang maging aktibong muli sa paggawa ng pelikula o showbiz. Katunayan, maglilibot-libot siya sa iba’t ibang probinsiya sa Pilipinas para humanap ng mga gustong mag-artista.

Yes, magpapa-audition siya ng mga young talent, na kapag napili ay puwede niyang dalhin sa Japan at sa iba pang mga bansa, para makasama sa mga pelikula niya.

Kaya abangan lang ang anunsiyo ng staff niya tungkol sa audition.

Siyanga pala, sa chikahan namin sa kanya ay inamin niyang gustong-gusto niyang makatrabaho si Vilma Santos. Para kay Jacky, si Vilma ang pinakamahusay na artistang nakita niya.

Napanood daw niya ang ‘Anak’ na ang shooting ay ginawa sa Hong Kong. Kapag nagpupunta raw siya sa Hong Kong ay si Vilma ang naiisip niya.

“Umiyak ako, siyempre naman. Walang dialogue, puro mga mata marami dialogue. Umiyak ako,” sabi ni Jacky na natatandaan pa rin ang ilang salitang Tagalog.

Kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon, gagawa siya ng movie na si Vilma ang leading lady niya. Ang gusto niya ay para silang mga aso at pusa na madalas magkaaway, pero sa huli ay magkakasundo naman.

Inamin nga ni Jacky na paulit-ulit niyang pinanood ang ‘Anak’ at paulit-ulit daw siyang umiiyak kapag pinapanood niya ito.

“Gusto ko kasama sya pelikula. Me president, sya number 2 sa company. Ako number 1. Sa trabaho lagi trouble. Pero okey kami,” sabi pa rin ni Jacky, na pinipilit talagang mag-Tagalog.

Well, abangan na lang natin kung matutupad ang wish ni Jacky na makasama sa pelikula ang Star for All Seasons, ha! Exciting `yon!

Piolo pinakilig ang mga kapampangan

Hindi pa man nagtatagal ang grand opening ng BeauteDerm Corporation Headquarters sa Angeles City, Pampanga, na dinaluhan ng mag-asawang Dingdong Dantes, Marian Rivera, ay may panibago na namang BeauteDerm store ang binuksan sa Clark City Front Mall noong Huwebes (Feb. 9).

Masaya si Ms. Rhea Anicoche Tan na nakasama niya si Piolo Pascual, na ambassador rin niya.

Sabi nga ni Rhea, masaya siya na sunod-sunod ang paglago ng BeauteDerm store. Well, super successful nga siya na dapat lang naman dahil talagang pinaghirapan niya `yon.

Alam kasi ng Diyos kung gaano kabait ang may-ari ng BeauteDerm na maraming natutulungan, kaya inuulan siya ng grasya.

Kaya tama ‘yung paniniwala ko na habang tumutulong ang isang tao ay sunod-sunod ang dating ng grasya at tagumpay sa kanyang pangarap. Congratulations!