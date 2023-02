Tripartite agreement ng PH sa US, Japan rerebisahin

Isasailalim sa pag-aaral ng gobyerno ang tripartite agreement sa bansang Amerika at Japan.

Inihayag ito ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa panayam sa kanya ng isang Japanese news agency habang nasa Tokyo kaugnay sa kanyang limang araw na working visit.

Ayon sa pangulo, pagbalik niya sa Pilipinas ay ire-review ang pinasok na kasunduan sa dalawang bansa bilang bahagi ng pagpapaigting sa alyansa sa mga ito sa harap ng mga nakaambang panganib dahil sa mga naggigiriang mga bansa sa buong mundo.

“I think just part of the continuing process of strengthening our alliances because in this rather confusing, and I dare say dangerous situations, that we have, I’m not talking only about the South China Sea, I’m not only talking about the Indo-Pacific region but, of course, there is a conflict still ongoing in Ukraine and the rather disturbing effects that it has all around the world,” anang pangulo. (Aileen Taliping)